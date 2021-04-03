ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: حدث نقل المومياوات رسالة للعالم بالتاريخ العريق لمصر

السبت 03/أبريل/2021 - 08:41 م
المهندسة رقية الهلالى
المهندسة رقية الهلالى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
قالت المهندسة رقية الهلالى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن حدث نقل المومياوات فى مصر رسالة واضحه للعالم بان مصر تنعم بالامن والاستقرار ووجود وسائل الاعلام الدولية يؤكد اهمية الحدث التراثى المصرى.

وأكدت "الهلالى" فى تصريحات صحفية لها، أن الموكب الخاص بنقل المومياوات يسهم فى تعريف العالم بآثار مصر، خاصة أنه موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بنحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، بمشاركة أكثر من 500 محطة فضائية من مختلف دول العالم، و200 مراسل دولى، وعدد من الشخصيات العامة والدولية وفي مختلف المجالات.

كما لفتت النائبة الى أن حزب حماة الوطن كان من ابرز المشاركين فى تنظيم الاحتفالية وذلك بما يليق بالكيان المصرى العريق واسم ومكانة الحزب ودورة الكبير فى المجتمع المصرى.

واشارت عضو مجلس النواب، الى أن هذا الحدث الضخم بمثابة فرصة كبيرة لاطلاق عدد كبير من الرسائل لمختلف الدول حول العالم بان مصر دولة لها تاريح عريق، قائلة:" اجدادنا الملوك قدموا العديد من الانجازات العظيمة والان الشعب المصرى يكمل هذه الخطى ويقوم بالدفاع عنه امام قوى الشر".


Advertisements
Advertisements

زاهي حواس يكشف سر بقاء شعر الملكة تي بهذا الجمال حتى الآن

العناني يكشف تعليق الرئيس السيسي على حفل نقل المومياوات.. فيديو

تحذير .. دولة عربية تتعرض لموجه ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت السام

العجلات الحربية تحمل المومياوات الملكية في رحلتها الأخيرة

الأردن | بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن أنباء اعتقال الأمير حمزة

مصر تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الشقيقة وقياداتها

قرار جديد عن تظلم الزمالك على عقوبات مباراة الأهلي فى السلة

قلت لازم أكسر الدنيا.. رضوى البحيري تكشف كواليس مشاركتها أوركسترا حفل موكب المومياوات |خاص

ياسر ابراهيم يسجل هدف التعادل للاهلي امام المريخ السوداني فى الوقت القاتل

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر 2-0

كسوة الكعبة ومفتاحها.. السيسى يشاهد أبرز معروضات متحف الحضارة المصرية.. فيديو

قلبت السوشيال ميديا.. رضوى البحيري عازفة التمباني: كنت خايفة ومرعوبة والستات لازم تاخد حقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع