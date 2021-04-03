مزودة بالخُداديات .. زاهي حواس يوضح طريقة تصميم العربات الناقلة للمومياوات

قال زاهي حواس ، عالم الآثار المصرية ، إنه يتم نقل المومياوات من خلال عربيات ، حيث تحتوي أول عربة على مومياء الملك سقنن رع الذي بدء الحرب ضد الهكسوس، والعربية التي تلتها مومياء ابنته الملك أحمس نفرتاري ، وتلتها مومياء الملك أمنحتوب الأول ابن أحمس الذي طرد الهكسوس من مصر، معقبًا : " وهي أجمل مومياء على الإطلاق " .

وأضاف " زاهي حواس " خلال لقائه مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " أم بي سي مصر " ، أن المومياوات تبدأ من الملك سقنن رع الذي طرد الهكسوس قبل الملك أحمس معقبًا : " اول شهيد ملكي يموت في سبيل مصر "، إلى الأسرة الـ 18، وأمنحتوب الأول حتى الثالث ، والرابع ، والملك حتشبسوت ، وبعدها مومياء الملك رمسيس الثاني ، مشيرًا إلى وجود مومياء الملك رمسيس الأول في الأقصر .

وتابع عالم الآثار ، أن ، كل مومياء مقفولة بكبسولة ، وتحتوي على مادة النيتروجين ، للحفاظ على سلامة المومياء من الداخل ، خلال الطريق الذي سيستغرق 48 دقيقة ، مضيفًا بعد ذلك يتم وضع المومياء في صندوق مبطن بخداديات حتى لا يسمح بالإهتزاز .

وأكمل " حواس " ، أن الصندوق يوضع في وسط العربية المصممة مخصوص للحفاظ على سلامة المومياوات حتى تصل من خلال شوارع القاهرة التي تم تأمينها ، ورصدها ، وتزويدها بالرسومات الملونة بأيدي طلاب الفنون الجميلة .