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أخبار العالم

الأردن.. حظر صلاة التراويح والجمعة بالمساجد خلال رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 08:27 م
الصلاة في المساجد
الصلاة في المساجد
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محمود نوفل
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة الاردنية  ، صخر دودين ان الحكومة درست ملف صلاة الفجر ولم تدرس ملف صلاة الجمعة وصلاة التراويح في رمضان.

وأكد دودين عبر تليفزيون المملكة ان ملف تقليص ساعات الحظر الجزئي في رمضان ليبدأ للمنشآت في الساعة 7:00 وللمواطنين عند الساعة 8:00 غير وارد ـ لان هذا الاجراء سيسمح بالتجمعات والافطار الجماعي، ونريد ان نضمن في قراراتنا عدم تطور الحالة الوبائية.

وحول صلاة الفجر، بين دودين انه قد يكون هنالك إعادة نظر حولها بالسماح بالذهاب الى المساجد سيرا على الاقدام لان موعدها قريب من نهاية موعد الحظر الجزئي.

اما عن صلاة الجمعة والتراويح في رمضان ، فبين دودين ان الملف لم يبحث لان هاتين الصلاتين تشهدان تجمعا كبيرا من المواطنين.

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