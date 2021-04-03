محمد هنيدي: افتكر عظمة تاريخك وأنت بتتفرج على موكب المومياوات الملكية

اعرب الفنان محمد هنيدي عن سعادته علي الحدث التاريخ الذي تشهده مصر اليوم .





وغرد محمد هنيدي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : اما تقعد تتفرج وتشوف العظمة دي . وانت في اي مكان في العالم .. افتكر عظمة تاريخك وانت مين .. افتخر يا مصري 💫⭐️⭐️





ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».

بدأت فعاليات الموكب من ميدان التحرير بخروج أعداد غفيرة في مقدمته، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو .





اما تقعد تتفرج وتشوف العظمة دي . وانت في اي مكان في العالم .. افتكر عظمة تاريخك وانت مين .. افتخر يا مصري 💫⭐️⭐️ pic.twitter.com/jLMO1ioGuM

— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) April 3, 2021