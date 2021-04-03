المومياوات الملكية| معلومات لا تعرفها عن مدير اليونسكو المشاركة بالحفل

شاركت مدير عام منظمة اليونسكو، لاودري أزولاي، في افتتاح المتحف القومي للحضارة بالفسطاط ، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، تزامنا مع نقل 22 مومياء ملكية إلى المتحف.

وتزور أزولاي مصر لحضور موكب المومياوات الملكية وحرص وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، على استقبالها مساء أمس لحظة وصولها القاهرة، وفي هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عن أودري أزولاي.

ولدت "أودري أزولاي" في 4 أغسطس 1972، في باريس لعائلة مغربية يهودية من مدينة الصويرة، ابنة أندري أزولاي، وهو مستشار للملك المغربي محمد السادس حاليًا.

حصلت "أزولاي"على شهادة ماجستير في علوم الإدارة من جامعة باريس دوفين سنة 1994، وعلى شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لانكستر، كما درست في معهد الدراسات السياسية بباريس والمدرسة الوطنية للإدارة.

انضمت "أزولاي" عام 2006 إلى المركز الوطني الفرنسي للتصوير السينمائي، وتولت منصب نائبة مديرة لشؤون الوسائط المتعددة، ثم المديرة المالية والقانونية ونائبة مديرة عامة.

بين 2014 و2016، عملت مستشارة لرئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا أولاند، ومسؤولة عن الثقافة والتواصل، ثم وزيرة الثقافة في إدارة مانويل فالس الثانية وإدارة برنار كازنوف.

في 11 فبراير 2016، تولت منصب المديرة العامة للثقافة، خلفا لـ "فلوغ پالغا"، وخلال فترتها في هذا المنصب، زادت الميزانية بمعدل 6.6% إلى 2.9 مليار يورو في 2017 وكان هذا أكبر مبلغ من المال الحكومي المخصص للفنون في تاريخ الدولة الفرنسية، كما دعمت الحكومة جائزة للفن المعاصر للنساء أطلقتها منظمة "أوار" تحت قيادتها.

لعبت دورًا أساسيًا على الصعيد الدولي في مبادرات مشتركة من فرنسا ويونسكو والإمارات العربية المتحدة، لأجل حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع

فازت "أزولاي" بمنصب المدير العام لليونسكو، في العام 2017 وأعيد انتخابها في العام 2020.