اليسا عن موكب المومياوات : التاريخ عم بمرق قدام عيوننا

اشادت الفنانة اليسا بالعرض التاريخي لنقل الموميات .





وغردت اليسا من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : عرض مبهر عم نتابعو من قلب مصر مع ⁧‫#موكبالمومياواتالملكيه‬⁩

‏التاريخ عم يمرق قدام عيوننا لعظمة دولة فيها كل الجمال والتاريخ وانشالله يكون إلها كمان أفضل مستقبل. كبيرة يا مصر..بحبك يا مصر".









تتجه الانظار اليوم الى ميدان التحرير قبل دقائق من نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مقرها النهائي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كأبرز حدث تشهده مصر والعالم .