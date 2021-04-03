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محافظات

وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف

السبت 03/أبريل/2021 - 08:40 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
زار الفريق كامل الوزير وزير النقل ، ورش كوم أبو راضى، مطالبا العاملين فيها برفع كفاءة عربات السكة الحديد، وحثهم على العمل، كما تفقد الوزير، أقسام الورشة المختلفة، وأعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات العادية، حيث تنفذ الورشة عمرة 125 عربة شهريا.

ووجه وزير النقل بزيادة معدل إنتاجية الورشة خلال الفترة المقبلة للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للركاب، وأن تتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات ، بما يضمن عدم خروج أي عربة من الورش ، قبل أن تجرى المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعة مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.

وقال وزير النقل، إن الوزارة تقوم بفصل قطاع نقل البضائع، من خلال الاعتماد على نظام النقل متعدد الوسائط، لأن قطاع نقل البضائع هام، ويمكن من خلاله الإنفاق على تطوير هيئة السكة الحديد، مطالبا جميع العاملين بالسكة الحديد بالتعلم وتطوير أنفسهم، مؤكدا أن من يحصل على شهادة عليا أثناء الخدمة، سيتم ترقيته حسب الدرجة التي تم تعيينه عليها، ولكن لن يتم ترقيته حسب المؤهل ، الذي حصل عليه، ومن يرفض بينه وبينى القانون.
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