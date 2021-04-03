وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف

زار الفريق كامل الوزير وزير النقل ، ورش كوم أبو راضى، مطالبا العاملين فيها برفع كفاءة عربات السكة الحديد، وحثهم على العمل، كما تفقد الوزير، أقسام الورشة المختلفة، وأعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات العادية، حيث تنفذ الورشة عمرة 125 عربة شهريا.





ووجه وزير النقل بزيادة معدل إنتاجية الورشة خلال الفترة المقبلة للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للركاب، وأن تتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات ، بما يضمن عدم خروج أي عربة من الورش ، قبل أن تجرى المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعة مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.



