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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلقيت 22 لقاء عالميا.. حواس: لو فضلنا ندفع مليارات الدولارات للدعاية مش هيبقى زي نقل المومياوات

زاهى حواس
زاهى حواس

قال زاهى حواس ، وزير الآثار والسياحة ، إنه فخور بكونه مصريًّا بعد هذا الموكب والأداء العظيم من مصر والتنظيم الرائع والدقة فى كل الأعمال من إضاءه التابعة لشركة الصوت والضوء ،والموسيقى الحية المباشرة.

 

وأشار زاهى حواس ، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أيب فى برنامج "الحكاية"، إلى أنه أجرى 22 لقاء تلفزيونى حول موكب نقل المومياوات ، منوها بأن هذا الحدث بمثابة أفضل دعاية للآثار والسياحة بقوله: "لو فضلنا ندفع مليارات الدولارات لعمل دعاية للسياحة فى مصر؛ مش هيبقى زى موكب نقل المومياوات".

 

وأضاف حواس ، لدينا 3 ابطال ،أولهم توت عنخ أمون ومكانه المتحف المصرى الجديد، وثانيهم هم المومياوات ومكانهم متحف الحضارات ،والبطل الثالث هو المتحف المصرى القديم وسيكون مقرًّا للفنون الفرعونية لوجود تماثيل ومجسمات فرعونية هامة فيه.


ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».

 

بدأت فعاليات الموكب من ميدان التحرير بخروج أعداد غفيرة في مقدمته، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.

 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.


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