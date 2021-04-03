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عميد الآثار والتراث الحضاري بأسوان يطالب ببقاء الديانات السماوية خارج السياق التاريخي

السبت 03/أبريل/2021 - 08:45 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بأسوان، إن هناك فرق بين التمثال وبين البقايا البشرية، خاصة أنهم ملوك أكبر الأسر وأعظمهم في تاريخ مصر القديم.

وأضافت الدكتورة مونيكا حنا، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن البعض يحاول أن يفسد الفرحة التي يشعر بها المصريون والعالم، لافتة إلى أن متحف الحضارة به كل الفترات الزمنية المختلفة للحضارات، وهذا يربط التاريخ المصري ببعضه.

وأشارت إلى أن أهم الملكات في هذا الموكب هي حتشبسوت، خاصة أنها توفت وهي ملكة مصر، لافتة إلى أن الأثر لابد أن يحفظ في سياقه التاريخي، ولكن هناك بعض الآثار التي نضطر نقلها خارج بيئتها اذا كانت خطر عليها.

وأوضحت أن متحف الحضارة كان في البداية للمصريين، والحفاظ على الهوية المصرية، ولابد أن نبقى الديانات السماوية خارج السياق التاريخي.
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