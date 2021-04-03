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تعليم

غدا.. انطلاق أسبوع البيئة بـ ألسن عين شمس

السبت 03/أبريل/2021 - 08:45 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الالسن جامعة عين شمس أسبوع البيئة في الفترة من ٤ - ٨ ابريل .

ةتضم الفعاليات عددًا من الندوات بالإضافة إلي معرض خيرى للملابس ، ومعرض للمشغولات اليدوية والخشبية واللوحات والكتب ،  إلي جانب حملة لتدوير المخلفات الإلكترونية .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس  ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ،

وسبق أن أطلقت كلية الألسن بجامعة عين شمس، صافرات الإنذار؛ معلنه إجراء عملية إخلاء تجريبية، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أ.محمد عطية، مدير إدارة الدفاع المدني بالجامعة، والفريق المرافق له.

وقدم فريق إدارة الدفاع المدني بالكلية، تحت إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أ.محمد عبد المنعم مدير الإدارة بتنفيذ عملية الإخلاء للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الطلاب المتواجدين بحرم الكلية، وفق خطة مدروسة و منظمة لمواجهة الكوارث المحتملة، وكانت عملية الإخلاء بدأت في تمام 11:00  وحتى الساعة 11:03.35 .

و اعتمدت الخطة على عدة عناصر رئيسية وهي الرصد البشري عن طريق الحواس او الآلي عن طريق اى وسيلة تكنولوجية حديثة، تلاه إطلاق صافرات الإنذار على الفور لإتاحة الفرصة للمواجهة أو الهروب، كذلك تضمنت الخطة طرق المواجهة  وفقًا لنوع الخطر بواسطة عناصر بشرية مدربة و قوية لديها خبرة مباشرة باساليب المواجهة بالمعدات اليدوية، و سرعة وصول سياراة الإسعاف لمكان الحرم لتقديم الإسعافات الأولية و نقل المصابين، و استهدفت عملية الإخلاء تدريب العنصر البشري علي الإلتزام بكافة المعايير الأمنية حالة وقوع اي كوارث طبيعية، ورفع كفاءة إدارة الدفاع المدني بالكلية في إدارة اي طارئ قد يحدث.
غدا.. انطلاق أسبوع البيئة بـ ألسن عين شمس
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