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رياضة

بهدف جروتسكا .. بايرن ميونخ يهزم لايبزج بالبوندسليجا

السبت 03/أبريل/2021 - 08:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره لايبزيج بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

هدف المباراة الوحيد أحرزه ليون جروتسكا في الدقيقة 38 بتسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله توماس مولر.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 64 منفردًا بصدارة الدوري الألماني، فيما توقف رصيد لايبزيج عند 57 نقطة في المركز الثاني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - نيكولاس زوله - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - كينجسلي كومان - توماس مولر - ليروي ساني.

خط الهجوم: تشوبو موتينج
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