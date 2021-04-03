محافظ الوادي الجديد ورئيس الأبنية التعليمية يبحثان مشروعات حياة كريمة

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم السبت، اللواء يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمقر الهيئة بالقاهرة، وذلك لمناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة ".





وأكد الزملوط، في بيان صحفي ، اليوم السبت، الاتفاق على سرعة الانتهاء من المشروعات الحالية البالغ عددها ٨ مشروعات ما بين إنشاء مدارس جديدة وصيانة وتطوير البعض الآخر، كما جرى الاتفاق على البدء الفوري في أعمال إنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم بمقر مجمع المصالح الحكومية الممكين الجاري إنشاؤه.





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وأضاف الزملوط، أنه جرت الموافقة على تولي الهيئة تأثيث وتجهيز المدارس التي يجري صيانتها وتطويرها إلى جانب المدارس التي يجري إنشائها حديثًا.





من ناحية اخري نجحت قافلة مبادرة "بيت يحميني" الطبية التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية في توقيع الكشف على عيون 470 من أهالى قرية الجزائر ومركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد والقرى المجاورة .





كما نجحت المبادرة في توزيع 180 عبوة قطرات وتشخيص احتياج 170 من الأهالى لنظارات طبية وتشخيص احتياج 65 لعمليات جراحات عيون مختلفة تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء العمليات قريبا.





وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بـ"صناع الخير" أن مبادرة بيت يحمينى تنظم فعالياتها التنموية في الوادى الجديد مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

واشار الى ان القافلة الطبية كانت جزء من قافلة موسعة استهدفت توزيع 15 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا بقرية الجزائر فضلا عن قرية جورماشين بمركز باريس وكل ذلك بالمجان تماما.





واكد عبدالجليل انه سبق لمؤسستى صناع الخير و ساويرس للتنمية انه تم توزيع 15 طن مواد غذائية على الاسر الاكثر استحقاقا بقريتى الجزائر وجورماشين الشهر الماضى بمحافظة الوادى الجديد كما اختتمت المؤسستين اعمال قافلة طبية موسعة نفذتها بقرية جورمشين تم خلالها توقيع الكشف فى مجالات العيون والجلدية والباطنة والاطفال وتبعها توزيع النظارات الطبية واجراء عمليات العيون بالمجان .



