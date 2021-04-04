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محافظات

فكروا جايلي عريس .. الطالبة المثالية بجامعة أسيوط تروي رحلة كفاحها

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:00 ص
الطالبة المثالية
الطالبة المثالية بجامعة أسيوط تكشف رحلة كفاحها
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إيهاب عمر

جاءت من أقصى الجنوب وتحديدا من الأقصر للتميز في دراستها بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط وتحجز الألقاب حيث حصدت لقب الأولى على الكلية علميا كما إنها فازت برئاسة اتحاد طلاب الكلية وحصدت لقب الطالبة المثالية على مدار الأربع سنوات، ولم تكتفي بذلك بل إنها حصدت لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة لهذا العام انهار فيده فرج حمدي

 

قالت رفيدة فرج حمدي الطالبة بالفرقة الرابعة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية والفائزة بلقب الطالبة المثالية بجامعة أسيوط لهذا العام: "عرفت بحصدي اللقب من الصفحة الرسمية للجامعة وجاء هذا اللقب بعد معاناة خلال السنوات السابقة لي ، عندما كنت اعتزم المشاركة في المسابقة كانت تحدث لي مواقف تمنعني من المشاركة ولكن ربنا كرمني هذا العام شاركت وحصدت المركز الأولى على مستوى الجامعة .

 

وأضافت رفيدة: كنت أشارك كل عام على مستوى الكلية وكنت احصد اللقب على مستوى الكلية ولكن هذا العام حصدت اللقب على مستوى الجامعة ويرجع ذلك إلى تنوع المشاركات التي قمت بها خلال دراستي في الكلية والتفوق الدراسي واللغة والوعي السياسي مما كان له أثرا في اختياري كطالبة مثالية في جامعة أسيوط لهذا العام.

 

وتابعت: من ضمن المبادرات التي شاركت فيها مبادرة صحتك في رسالة التي أطلقتها الكلية للتوعية بالمشاكل التي يتسبب فيها الإفراط في السكريات والنشويات ويؤثر أيضا على الاقتصاد بالإضافة إلى مبادرة إصلاح التي شاركت فيها خارج الجامعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة طلاب المدارس في دراستهم كنوع من التقوية بالإضافة إلى تعليمهم ممارسة الأنشطة منذ الصغر.

 

وأشارت رفيدة الى رد فعل شقيقتها أثناء الاتصال بوالدتها بعد فوزها بلقب الطالبة المثالية قائلة: اتصلت بأختي فور علمي بفوزي باللقب وقولت لها عايزه اكلم ماما بسرعة فقالت لي أختي إيه جالك عريس ".  

 

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كان الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسوط لشئون التعليم والطلاب اعلن عن فوز الطالب أحمد محمد عصام الدين الطالب بالفرقة الرابعة قسم الإعلام بكلية الآداب بلقب الطالب المثالي  على مستوى الجامعة ، وفوز الطالبة رفيدة فرج حمدي درويش الطالبة بالفرقة الرابعة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بلقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2020 – 2021 .

وأوضح شحاتة غريب أن المسابقة شهدت تنافس الطلاب المرشحين من كل كلية والتى خضعت لتقييم من لجنة التحكيم المشكلة برئاسة وعضوية عز الدين المنصوري مدير عام رعاية السباب ، والدكتور أحمد صابر الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب ، الدكتور سعودى حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية ومستشار اللجنة الاجتماعية بالجامعة ، والدكتور أحمد ثابت الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ، والدكتور محمد حسين موسى الأستاذ بكلية الحقوق ، و أميمة إبراهيم خالد مديرة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب .

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن معايير التقييم تضمنت قياس مهارات الطلاب وتفوقهم العلمي ومدى تميزهم في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية ومهاراتهم الشخصية ووعيهم السياسي والثقافي وإلى جانب مهاراتهم اللغوية وإجادتهم للغات الأجنبية

 

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