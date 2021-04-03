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تعليم

منصة جديدة للتعليم الإلكتروني بداية من الترم الثاني بـ آداب عين شمس

السبت 03/أبريل/2021 - 10:10 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس عن  توقف العمل علي منصة التعليم الالكتروني، منوها بانه سيتم التعامل مع منصة جديدة للتعليم الالكتروني بداية من الفصل الدراسي الثاني 2020_2021.

وأكدت  الكلية أن  طريقة الدخول للمقررات على المنصة الجديدة هي نفس الطريقة المستخدمة سابقا ويمكن للطلاب الدخول علي  منصة كلية الآداب للتعلم الإلكتروني من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

وفي هذا الاطار أكد الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس أن الكلية استعدت  لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر إعلان النتيجة في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات.

وتابع عميد آداب عين شمس أنه تم  الاانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، مشيرا إلى آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.

و شدد الدكتور مصطفى  على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.
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