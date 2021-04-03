محمد أبوالعينين عن موكب المومياوات الملكية: حدث أسطوري بقدرات فنية وإخراجية مبهرة.. والعالم يشاهد عظمة تاريخ مصر وقوة حاضرها

احتفى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، باحتفالية موكب المومياوات الملكية، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري على هذا الحدث التاريخي والاحتفالية المبهرة.





وقال أبو العينين: شاهدنا حدثا أسطوريا بكل المقاييس، واحتفالية رائعة لن تتكرر على مر الزمان، بتفاصيل فنية رائعة وقدرات إخراجية

مٌبهرة، جاءت بحضارة مصر العتيقة، إلى قلب الحاضر وعين المستقبل، ليشهد العالم أجمع أننا كنا ولا زلنا قادرون على البناء من أجل الإنسانية.





وقال إن أنظار العالم اتجهت صوب مصر تتابع وتترقب وتشاهد في في عزةٍ وبهاء، موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير،إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، في موكب مهيب وحدث تاريخي يرقبه العالم أجمع.





وتابع وكيل مجلس النواب: جميع وكالات الأنباء والصحف العالمية تتحدث اليوم عن مصر، وما تصنعه من انجازات وأحداث كبرى على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.





وأضاف أبو العينين: نُشاهد 22 تابوتا ملكيًا من كنوز مصر الثمينة، وحضارتها الباقية، يسيرون بمحازاة النيل الخالد، وصولا إلى متحف

الحضارة، يحملون كثيرا من المعاني والرسائل عن عظمة التاريخ المصري، وقوة المصريين الاوائل الذين برعوا في البناء والتشييد وأسسوا أعظم حضارة عرفتها البشرية، وقد صدق أمير الشعراء احمد شوقي إذ قال فيهم "جلالُ الملك أيامُ وتمضي .. ولا يمضي جلال الخالدينَ".





وقال إن مصرَ تسير بخطى ثابتة، ونهجٍ قويم،لتتبوأ مكانتها كمركز عالمي للثقافة والتجارة والسياحة، وتتخذ من إمكانياتها ومواردها

وإرادة وعزيمة شعبها سبيلا نحو التقدم والازدهار.





وأضاف أبو العينين: نفخر اليومَ، بما يحدث في مصر من انجازات غير مسبوقة، نتقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب

المصري، بمناسبة هذه الاحتفالية الكبيرة، التي خطفت انظار العالم ووضعت مصر على قائمة الدول الاكثر جذبا للسياحة.





وتابع: نتقدم بالتحية، للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولكل من ساهم في إخراج هذا المشهد الحضاري، بهذه الصورة المتقنة والتنظيم المُبهر، ونحن نشاهد فرحة واحتفالات المصريين بهذا اليوم، الذي سيؤرخه الحاضر ويبقى في الذاكرة كمناسبة احتفالية وعيدا من أعيادنا الوطنية في مصر.