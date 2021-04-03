بفستان مكشوف.. هند صبرى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة





وظهرت هند صبرى؛ بإطلالة جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الجنزارى مكشوف الأكتاف والصدر واتسم الستايل المنفوش.





ومن الناحية الجمالية وضعت لها خبيرة التجميل ايه عبد الحميد؛ بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.





وقامت برفع شعرها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة .

نشرت الفنانة هند صبرى؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.