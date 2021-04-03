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برلمان

أمين سر تضامن البرلمان عقب احتفالية نقل المومياوات: تعيشي يا مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 10:11 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكدت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الإجتماعي أن حفل نقل المومياوات الملكية وخروجه بهذا الشكل الأكثر من رائع أنما هو رسالة الي العالم أجمع ان المصريين قادرون علي إبهار الجميع وعمل المستحيل وأن مصر تنعم بالامن والاستقرار.

 

وأضافت أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب قائلة..تعيشي يامصر في عزة ونصر تحت قيادة الرئيس عبد الفاح السيسي رئيس الجمهورية الحريص كل الحرص علي الأجيال القادمة وأيضا بتاريخنا العريق.

 

وأستكملت "حازم" ان حادث نقل المومياوات الملكية أنما هو أضخم خطوة تسويقية للآثار المصرية وخاصة وأن حفل اليوم جاء معبِّر عن عظمةِ الحضارةِ المصرية العَريقة مشيرة الي ان الحدث جاء عالميا وحظي بأهتمام دولي وعالمي تم إذاعته عبر ٤٠٠ قناة مصرية وعالمية.

 

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