نانسي عجرم: "مصر تاريخ و حضارة وكل مرة بتأكد للكل إنها أم الدنيا"

حرصت الفنانة نانسي عجرم، على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.









وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها على تويتر: ‏"‏‏‏‏‏فخورة جدًا بالعرض الضخم و الحدث الرائع الخاص بنقل المومياوات الملكية. مصر تاريخ و حضارة و مرة جديدة بتأكد للكل إنها أم الدنيا. تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي و لكل القيّمين على هذا الاحتفال المشرّف.🇪🇬

#موكب_المومياوات_الملكية"









ووصل موكب المومياوات الملكية الي المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير وكان في استقبال الموكب الرئيس السيسي"









وشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها ، بالإضافة الى العديد من الشخصيات الشهيرة .









ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا ، عن أقوى الاحداث ، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر .









وخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط .









وشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالاتي "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع ، رمسيس الخامس ، رمسيس السادس ، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى،تحتمس الأول ، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع ، سقنن رع ، حتشبسوت، أمنحتب الأول ،أمنحتب الثانى ،أمنحتب الثالث ،أحمس نفرتارى ، ميريت آمون، سبتاح ،مرنبتاح، الملكة تى ، سيتى الأول ،سيتى الثانى.







