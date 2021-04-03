إذاعة فرنسية : موكب المومياوات الملكية عرض تاريخي مذهل في شوارع القاهرة

حظي موكب المومياوات الملكية منذ انطلاقه في شوارع القاهرة باهتمام عالمي، حيث أبرزت صحف ووسائل إعلام دولية هذا الاحتفال الضخم.





وذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، أن موكب المومياوات الملكية الذي انطلق مساء السبت، كان بمثابة عرض تاريخي مذهل في شوارع القاهرة القديمة بداية من ميدان التحرير وصولا إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.





وسلطت في تقريرها الضوء على الحفل الرسمي الذي يذيعه التلفزيون المصري، موضحة أن الملك رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت، من أهم رموز هذا العرض التاريخي.





ونقلت المومياوات الـ22 على مركبات سوداء مرصعة بألوان ذهبية ومضيئة تذكرنا بالسفن الجنائزية أو مراكب الشمس لدى القدماء المصريين، ووصل الموكب إلى مقره الجديد تحت حراسة مشددة.





وأطلقت وزارة السياحة والآثار فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يتضمن محتوى حصري عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية كما اطلقت حملات ترويجية إلكترونية في ١٢ سوقا عربيا وأوروبيا وآسيويًا وأمريكيا.



