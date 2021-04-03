اوباما يشعل المباراة بهدف مبكر للزمالك في شباك مولودية الجزائر





تمكن يوسف اوباما من تسجيل الهدف الاول لصالح الزمالك في مرمى منافسه مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا..





مرر بن شرقي الكرة ليوسف اوباما داخل منطقة ابجزاء، ووضعها اوباما في الشباك في الدقيقة ٧ من عمر المباراة.

















جاء تشكيل الزمالك:





حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي





وجاء تشكيل مولودية الجزائر كالتالي:





حراسة المرمى : فريد شعال

خط الدفاع : عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاد حداد - بلقاسم براهيمي

خط الوسط : ميلود ربيعي - شمس الدين حراق - توفيق عدادي