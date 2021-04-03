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اقتصاد

البنك المركزي: 239.014 مليار جنيه التزامات البنوك في الخارج بنهاية 2020

السبت 03/أبريل/2021 - 10:06 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت جملة ودائع الجهاز المصرفي ضمن خصوم البنوك إلي 5.2 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي بعد أن كانت 5.11 تريليون جنيه في نوفمبر 2020 ومقارنة بـ 5.1 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إلتزامات البنوك داخل مصر إلي 239.014 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 214 مليار جنيه في نوفمبر 2020 ومقارنة بـ 228 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.


وبلغت التزامات البنوك خارج مصر نحو 114.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 107.51 مليار جنيه في نوفمبر 2020 ومقارنة بـ 115.2 مليار جنيه في أكتوبر 2020.

وسجلت خصوم الشيكات مستحقة الدفع علي البنوك نحو 10.4 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 9.41 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 9.31 مليار جنيه في أكتوبر 2020
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