نائبة: موكب المومياوات الملكية الحدث الأهم في القرن 21

قالت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موكب المومياوات الملكية يعتبر الحدث الأهم في القرن الـ21 والذي يتابعه العالم بأثره، موضحة أن التاريخ سيقف طويلا عند هذا الحدث العظيم الذي يبرهن علي قيمة مصر التاريخية والحضارية على مر التاريخ.





أشادت النائبة غادة فى بيان صحفى لها بالتجهيزات التي أعدتها الحكومة المصرية منذ عدة أشهر لنقل المومياوات بهذا الشكل العظيم الذي يجدد التذكير لدى الجميع بقيمة وعظمة الحضارة المصرية، موضحة أن تواجد الرئيس السيسي على رأس هذه الاحتفالية الكبرى يتوجها ويزيد من قيمتها.





وأوضحت عضو مجلس النواب أن المتحف القومي للحضارة المصرية الذي يستقبل 22 مومياء ملكية يعد إنجازا تاريخيا في عالم التشييد والبناء الحديث، وفي منطقة عين الصيرة التي أحدثت الحكومة طفرة بها وحولتها من منطقة عشوائية لأحدث وأفضل مناطق العالم التاريخية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل بمعدلات إنجاز لم تحققها حكومة في تاريخ مصر من قبل.





لافتة إلى أن تواجد هذا الكم الكبير من القنوات الفضائية والصحف الأجنبية من مختلف بلاد العالم يعد شهادة من كل الدول بعظمة ما تصنعه مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركوا اليوم في حضور حفل نقل المومياوات تعبيرا وتأكيدا عن اعتزاز الشباب بما تقوم به الدولة المصرية.