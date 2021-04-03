لميس الحديدي عن موكب المومياوات: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي

استعانت الاعلامية لميس الحديدي، بالاغنية التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم في تعليقها على مشهد موكب المومياوات المليكة، اليوم، قائلة: "وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي.. إن مجدي في الأوليات عريق.. من له مثل أولياتي ومجدي.. أنا إن قدر الإله مماتي.. لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي".
وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"" : هكذا شدت أم كلثوم وهكذا وقف الخلق حول العالم يشاهدون ملوك وملكات المصريين في رحلتهم الاخيرة إلى مرقدهم الاخير في متحف الحضارة في مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية حيث قدم الملايين في العالم التحية عبر 400 كاميرا لمحطات عالمية وعبر مواقع السوشيال ميديا حيث قدموا التحية الاخيرة لاول صناع حضارات التاريخ وهم يجوبون شوارع القاهرة وسط إستقبال ملكي ورئاسي مبهر لاول من عرفوا التوحيد ومن علموا الدنيا الفنون والقوانين والعلوم ومن إخترعوا أسرار التحنيط لتبقى اثرهم شاهدة عليهم في كل الازمنة ".
,أكملت : " نحن المصريون نشعر بالفخر العظيم لايضاهيه شعور فهؤلاء هم أجدادنا فمن هنا جئنا وهذا هومستقبلنا"
ووجهت الشكر لكافة المسؤولين عن تنظيم الاحتفالية العظيمة حتى خرجت الاحتفالية بهذا الشكل قائلة : " تحية لكل من أخرجوا الحفل بهذا الشكل الذي يليق بالاجداد ويليق بالوطن وبالمستقبل إنبهرنا بكل التفاصيل وكل إضاءة وكل موسيقى وكل عرض رائع والذي بدأ دقيقًا في السادسة والنصف بالضبط وإنتهى في ذات الموعد المحدد ".
ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف
القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».
بدأت فعاليات الموكب من ميدان التحرير بخروج أعداد
غفيرة في مقدمته، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية
الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في
موكب مهيب.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.