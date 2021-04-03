لميس الحديدي عن موكب المومياوات: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي

استعانت الاعلامية لميس الحديدي، بالاغنية التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم في تعليقها على مشهد موكب المومياوات المليكة، اليوم، قائلة: "وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي.. إن مجدي في الأوليات عريق.. من له مثل أولياتي ومجدي.. أنا إن قدر الإله مماتي.. لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي".





وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"" : هكذا شدت أم كلثوم وهكذا وقف الخلق حول العالم يشاهدون ملوك وملكات المصريين في رحلتهم الاخيرة إلى مرقدهم الاخير في متحف الحضارة في مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية حيث قدم الملايين في العالم التحية عبر 400 كاميرا لمحطات عالمية وعبر مواقع السوشيال ميديا حيث قدموا التحية الاخيرة لاول صناع حضارات التاريخ وهم يجوبون شوارع القاهرة وسط إستقبال ملكي ورئاسي مبهر لاول من عرفوا التوحيد ومن علموا الدنيا الفنون والقوانين والعلوم ومن إخترعوا أسرار التحنيط لتبقى اثرهم شاهدة عليهم في كل الازمنة ".





,أكملت : " نحن المصريون نشعر بالفخر العظيم لايضاهيه شعور فهؤلاء هم أجدادنا فمن هنا جئنا وهذا هومستقبلنا"

ووجهت الشكر لكافة المسؤولين عن تنظيم الاحتفالية العظيمة حتى خرجت الاحتفالية بهذا الشكل قائلة : " تحية لكل من أخرجوا الحفل بهذا الشكل الذي يليق بالاجداد ويليق بالوطن وبالمستقبل إنبهرنا بكل التفاصيل وكل إضاءة وكل موسيقى وكل عرض رائع والذي بدأ دقيقًا في السادسة والنصف بالضبط وإنتهى في ذات الموعد المحدد ".



