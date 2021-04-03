حزب "المصريين": مصر أعادت العالم إلى عصر ما قبل التاريخ

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المقر الجديد بمتحف الحضارة بالفسطاط فرصة كبيرة لإظهار وجه مصر الحضاري والتاريخي؛ فضلًا عن أنه يُعد فرصة للترويج السياحي وتنشيط السياحة المصرية؛ حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.





وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن الدولة المصرية بذلت جهدًا جبارًا لإخراج هذا الحدث الكبير بصورة رائعة ومشرفة أمام العالم أجمع، موضحًا أن هذا الحدث مُبهر وفريد من نوعه، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إخراج الحدث بصورة تليق بعظمة الحضارة المصرية الفرعونية.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذا الموكب العالمي كان محط أنظار جميع دول العالم، موضحًا أن مصر بذلت جهودًا مضنية مؤخرًا في إحداث تطوير حقيقي في القطاع السياحي سواء عبر تطوير القصور التاريخية والعمل على إعادة القاهرة الخديوية، وتطوير سور مجرى العيون، ورفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي بالجمالية، علاوة على الاكتشافات الأثرية الكبيرة خلال الفترة الماضية وافتتاح وتطوير العديد من المتاحف المصرية في مختلف المحافظات.





وأوضح أن تنظيم هذا الحدث في التوقيت الحالي يبعث بالكثير من الرسائل المهمة والقوية الإيجابية لجميع دول العالم ولعل أبرزها أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار، مؤكدًا على وجود وسائل الإعلام الدولية والمحلية لنقل أحداث هذا الحدث، حيث أنها ستنقل إحياء التراث المصري من خلال استخدام العجلات الحربية أثناء نقل المومياوات.





وأشار إلى أن العالم أجمع ينتظر بشغف هذا الحدث المُبهر والقوي وكان هناك العديد من القنوات الأجنبية الحاضرة لنقل مراسم حدث نقل المومياوات الملكية، مؤكدًا أن هذا الحدث يبعث برسالة للعالم أجمع أن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم من تداعيات أزمة كورونا.





ولفت إلى ضرورة استغلال هذا الحدث الكبير في الترويج للسياحة المصرية، موضحًا أن القيادة السياسية بذلت جهدًا كبيرًا في الاهتمام بالقطاع السياحي الآونة الأخيرة، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي وإصراره الدائم على توفير كافة أشكال الدعم لكلا من القطاع السياحي والأثري.





ووجه تحية قلبية للرئيس السيسي صاحب الفضل الأول في إطلاق العديد من المبادرات المهمة لتخفيف الأثار السلبية على قطاع السياحة.