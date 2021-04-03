ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

اختراق وتسريب بيانات شخصية لـ 500 مليون مستخدم لفيسبوك في 106 دول

السبت 03/أبريل/2021 - 10:00 م
اختراق وتسريب بيانات
اختراق وتسريب بيانات شخصية لـ 500 مليون مستخدم لفيسبوك
Advertisements
ندى على
كشفت تقارير أنه قد تم تسريب ونشر بيانات شخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم على موقع Facebook فيسبوك عبر الإنترنت، حيث تم نشر البيانات في منتدى اختراق، وشمل مستخدمون فى أكثر من 106 دول. 

وبحسب موقع Business Insider فإن البيانات التى تم تسريبها ونشرها على الإنترنت هى عبارة عن  معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على فيسبوك من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 32 مليون سجل على المستخدمين في الولايات المتحدة وحدها. 

إقرأ أيضا : 

وشمل التسريب بيانات شخصية لأكثر من  11 مليون مستخدم  في المملكة المتحدة، و6 ملايين مستخدم  في الهند، كما يتضمن أرقام هواتفهم ومعرفات فيسبوك الخاصة بهم. 

واحتوى التسريب على الأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية، وأرقام الهواتف الشخصية وكذلك عناوين البريد الإلكتروني، كما حذر باحثو الأمن من أن البيانات يمكن أن يستخدمها المتسللون لانتحال شخصية المستخدمين المخترقين وارتكاب الاحتيال. 

وصرح المتحدث باسم فيسبوك إن قاعدة بيانات بهذا الحجم تحتوي على معلومات خاصة مثل أرقام هواتف الكثير من مستخدمي Facebook ستؤدي بالتأكيد إلى جهات فاعلة سيئة تستفيد من البيانات لتنفيذ هجمات إلكترونية أو محاولات القرصنة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. تحد جديد فى تيك توك مسئول عن قتل طفلة.. وصدمة كبرى لمستخدمي Galaxy Note

الرقم بـ 20 دولارا .. تسريب 533 مليون رقم هاتف لمستخدمي فيسبوك وبيعها على الإنترنت

ثغرة فى تيك توك تكشف صور المستخدمين وبياناتهم الشخصية

بخطوات بسيطة.. كيف تحافظ على باقة الإنترنت من فيسبوك .. صور

أخبار التكنولوجيا.. واتسآب تعلم مستخدميها عن قرارات سياسة الخصوصية الجديدة.. و 4 أشياء عليك تجنبها عند شراء لاب توب

اختراق عشرات الآلاف لمستخدمي تطبيق كاميرا الويب وتسريب صورهم وبياناتهم

ترشيحاتنا

21 طلقة مدفعية لحظة استقبال موكب المومياوات بمتحف الحضارة.. فيديو

مجلة فرنسية: موكب المومياوات الملكية مشهد فرعوني مبهر

الإمارات تصدر بيانًا عاجلًا بشأن قرارات ملك الأردن

تحذير .. دولة عربية تتعرض لموجه ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت السام

تاريخ الملكة تي صاحبة أجمل شعر فرعوني

قائمة الشرف للضيوف والسفراء الأجانب في احتفالية موكب المومياوات الملكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع