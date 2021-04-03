اختراق وتسريب بيانات شخصية لـ 500 مليون مستخدم لفيسبوك في 106 دول

كشفت تقارير أنه قد تم تسريب ونشر بيانات شخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم على موقع Facebook فيسبوك عبر الإنترنت، حيث تم نشر البيانات في منتدى اختراق، وشمل مستخدمون فى أكثر من 106 دول.





وبحسب موقع Business Insider فإن البيانات التى تم تسريبها ونشرها على الإنترنت هى عبارة عن معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على فيسبوك من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 32 مليون سجل على المستخدمين في الولايات المتحدة وحدها.





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وشمل التسريب بيانات شخصية لأكثر من 11 مليون مستخدم في المملكة المتحدة، و6 ملايين مستخدم في الهند، كما يتضمن أرقام هواتفهم ومعرفات فيسبوك الخاصة بهم.





واحتوى التسريب على الأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية، وأرقام الهواتف الشخصية وكذلك عناوين البريد الإلكتروني، كما حذر باحثو الأمن من أن البيانات يمكن أن يستخدمها المتسللون لانتحال شخصية المستخدمين المخترقين وارتكاب الاحتيال.



