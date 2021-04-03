مطروح تحتفل باليوم العالمي للتوحد .. صور

نظمت محافظة مطروح احتفالية باليوم العالمى للتوحد بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والعمدة صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وممثلى مجلس الطفولة والامومة ومديري المديريات والادارات المعنية ومدير مركز التوحد وعدد من اطفال التوحد وأسرهم ، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح.









وتم عرض فيلم عن المركز الرعاية النهارى لاطفال التوحد بمطروح :انت مش لوحدك، وكلمة افتتاحية للدكتور محمد عادل مدير المركز عن جهود التعامل ومعالجة الاطفال ، وكذلك تم عرض فيم تعريفى عن تطور مراحل المركز والخدمات التى يقدمها ، ثم كلمة للدكتور محمد عبد السلام أخصائى التوحد تلاها فقرة غنائية ، ثم استعراضات رياضية لأطفال التوحد وفريق الجمباز.





وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه في الثانى من إبريل كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، و الذى اطلقته الجمعية العامة للآمم المتحدة في عام 2007 كخطوة إيجابية ومهمة لإدراك زيادة أعداد مرضى التوحد على مستوى العالم.

وأضاف أن محافظة مطروح أسرعت في توفير مزيد من الدعم والرعاية لتلك الفئة من أبناء المحافظة ..وتوفير حياة كريمة لهم.. ، والإسراع في إنشاء مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد.. بعد استغلال موقعه الغير مستغل منذ سنوات لإنشاء المركز لخدمة أبنائنا أطفال التوحد .. وتخفيف معاناتهم وذويهم لسنوات طويلًا ،وبما يواكب اهتمام الدولة ببناء الانسان.





وأوضح ان المركز يعد الأول من نوعه بالمحافظة بتكلفة 3,5 مليون جنيه على مساحة 1800م2 .. كمطلب إنسانى لتقديم الرعاية المناسبة لهذه الفئة وتأهيلهم صحيًا وتعليميًا ونفسيًا من خلال القاعات وبأحدث الاجهزة الملائمة ومنها قاعات العلاج الحسى والوظيفى والتخاطب والقاعات التعليمية.





وقال إنه لأول مرة في مطروح يوفر المركز للأطفال غرفه الحواس والتكامل الحسي لتنمية حواس الطفل ،كذلك الاختبارات النفسية، والتدريب على الرعايه الذاتية وإعتماد الطفل على نفسه وتنمية المهارات وتعديل السلوك.





وكذلك غرفة العلاج الوظيفي والطبيعي المزوده بأحدث الأجهزة الرياضية، والآلات الحديثة وتنمية قدره الطفل على التحكم بالعضلات وتنمية الاستجابة الحسيه وزيادة التركيز والإنتباه، لمساعدة الطفل على التكيف الوظيفي والسلوكي. من خلال المتخصصين ،بالإضافة إلى الأماكن والقاعات الترفيهية ، مع استقبال المركز لمزيد من طلاب المدارس من ذوى التوحد والاستفادة منه .





موجها الشكر لكل من تبنى وساهم في إقامة هذا المركز.. خاصة الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح .. صاحبة الفكرة وكل العاملين على الإسراع فى إنشائه ورعاية أبنائنا اطفال التوحد .