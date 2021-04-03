تعرف على الجنود المجهولة وراء موكب المومياوات الملكية

شاهد العالم موكب المومياوات الملكية المهيب الذي جاب شوارع القاهرة ، في حفل أسطوري بصحبة ٢٢ مومياء ملكية من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وفي إطار ذلك نسرد الجنود المجهولة وراء ذلك الحفل ..

- نخبة من الفنانين المصريين منهم حسين فهمي - خالد النبوي - يسرا - محمد منير- أحمد عز- أحمد السقا - هند صبري- آسر ياسين- كريم عبدالعزيز - منى زكى- أحمد حلمي- أمينة خليل - نسمة محجوب- أميرة سليم.





- 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع "قيادات قوات المظلات".





- 60 من موتوسيكلات التشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية.





- 150 من خيل التشريفة.





- 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها ع44 حصانا.





- 330 طالب من كلية التربية الرياضية - جامعة حلوان.





- 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فردا من وزارة الدفاع "إدارة الموسيقيات العسكرية".





- 150 قارع طبول من " إدارة الموسيقات العسكرية" بوزارة الدفاع.