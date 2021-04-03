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أخبار البلد

تعرف على الجنود المجهولة وراء موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:34 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
شاهد العالم موكب المومياوات الملكية المهيب الذي جاب شوارع القاهرة ، في حفل أسطوري بصحبة ٢٢ مومياء ملكية من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط. 

وفي إطار ذلك نسرد الجنود المجهولة وراء ذلك الحفل .. 
- نخبة من الفنانين المصريين منهم حسين فهمي - خالد النبوي - يسرا - محمد منير- أحمد عز- أحمد السقا - هند صبري- آسر ياسين- كريم عبدالعزيز -  منى زكى- أحمد حلمي- أمينة خليل - نسمة محجوب- أميرة سليم. 

-  22 سيارة لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع "قيادات قوات المظلات".

- 60  من موتوسيكلات التشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية.

-  150 من خيل التشريفة.

-  22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها ع44 حصانا. 

-  330 طالب من كلية التربية الرياضية - جامعة حلوان.

-   3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فردا من وزارة الدفاع "إدارة الموسيقيات العسكرية".

- 150 قارع طبول من " إدارة الموسيقات العسكرية" بوزارة الدفاع.
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