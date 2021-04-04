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تعليم

يترقبها هواة الفلك .. البحوث الفلكية يكشف عن ظواهر نشهدها في سماء القاهرة ..الثلاثاء

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد الشاهد

يترقب هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ظاهرة فلكية تشهدها سماء القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.


وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة والتي تعد هي الثانية من حيث الحدوث خلال هذا الشهر، حيث أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق ، إن القمر سيقترن مع كوكب "زحل" في هذا اليوم "الثلاثاء".


وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذا الاقتران سيكون بداية من فجر هذا اليوم، حيث تحدث هذه الظاهرة في سماء القاهرة، لافتا إلى أنه لمشاهدتها بالعين المجردة، فإنه يتطلب خلو السماء من الغيوم والسحب وأبخرة المياه.


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وأشار إلى أن هذه الظواهر تحدث بشكل طبيعي وبصورة مستمرة ، فهي ليست لها أي ضرر أو تأثير على الإنسان ، فليس هناك داع للقلق بشأن حدوثها.


وكان الدكتور أشرف تادرس قد أوضح خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أنه سيكون هناك اقتران بين القمر والمشتري وزحل، حيث يكون بداية هذا الاقتران اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 5 من شهر إبريل الجاري .


ويستمر هذا الاقتران يستمر حتى يوم 8 من نفس الشهر، لافتًا إلى أنه سيكون قبل شروق الشمس، حيث يمكن رؤية هذا المشهد في الصباح الباكر من هذه الأيام.

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