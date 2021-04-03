لا نتصيد الأخطاء.. رياضة النواب: طلبات الإحاطة لعرض المشكلات والعمل على حلها





أهدي الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ، درع مجلس النواب ودرع اللجنة لمحافظ البحيرة ، اللواء هشام آمنة ، وهو ما اثني عليه المحافظ بقوله ذلك التكريم وسام علي صدري.





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، التي تقوم بزيارة لمحافظتي البحيرة والاسكندرية ، لتفقد اوضاع عدد من مراكز الشباب.





وقال النائب محمود حسين ، إن زيارة اللجنة لمحافظة البحيرة هدفها متابعة عدد من طلبات الاحاطة التي تقدم بها اعضاء مجلس النواب بالمحافظة ، من أجل العمل علي تقديم كافة الدعم لها.





واضاف ان الزيارة لا تهدف اطلاقا لاصطياد الاخطاء ، ولكن للوقوف علي المشاكل والعمل علي حلها سواء من خلال وزارة الشباب او محافظة البحيرة مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء هشام آمنة لخدمة شباب البحيرة.





وطالب الدكتور محمود حسين ، من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة ، ضرورة تهيئة المناخ المناسب لذوي الاعاقة داخل مراكز الشباب ، لتكون محافظة البحيرة هي النموذج الأول في مصر في تلك التجربة التي يجب ان تعمم علي مستوي مراكز شباب الجمهورية.





واكد أن لجنة الشباب والرياضة تشهد تمثيل رياضي غير مسبوق، حيث تضم كوادر شبابية ومدربين كرة قدم وأبطال رياضيين في الألعاب الفردية، فضلا عن وجود نجوم كبار في عالم كرة القدم، إلى جانب خبرات برلمانية كبيرة.





من جانبه قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بتقدم درع المحافظة لرئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، مشددا علي أهمية التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة ان الهدف واحد وهو خدمة المواطن.





من جانبه قام محافظ البحيرة ، بتقدم درع المحافظة لرئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، مشددا علي أهمية التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة ان الهدف واحد وهو خدمة المواطن.





واكد محافظ البحيرة ان اهداء درع المحافظ للجنة الرياضة بالبرلمان ،يأتي تقديرا لجهودها في خدمة الشباب.