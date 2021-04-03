30 دقيقة| جنش يحمي مرماه من هجوم المولودية الشرس.. والزمالك يحافظ على تقدمه

انتهت أحداث 30 دقيقة بتقدم الزمالك بهدف دون رد في مرمى منافسه مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا.





وأنقذ محمود عبد الرحيم "جنش" مرماه من صاروخية لاعب مولودية الجزائر في الدقيقة 5 من عمر المباراة.





وفي الدقيقة 7 صنع الزمالك هجمة مميزة وتوغل هجوم الابيض داخل منطقة الجزاء ووصل الى مرمى مولودية الجزائر وسجل الهدف الاول، حيث مرر بن شرقي الكرة لـ يوسف اوباما داخل منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك.





وللمرة الثانية أنقذ محمود عبد الرحيم جنش مرماه من هدف مؤكد لمولودية الجزائر.





ومرة أخرى يثبت جنش أنه رجل الشوط الأول، ويبعد الكرة عن مرماه في هجمة خطرة من لاعبي مولودية الجزائر.





وجاء تشكيل الزمالك:





حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي





وجاء تشكيل مولودية الجزائر كالتالي:





حراسة المرمى : فريد شعال

خط الدفاع : عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاد حداد - بلقاسم براهيمي

خط الوسط : ميلود ربيعي - شمس الدين حراق - توفيق عدادي