بحلول شهر رمضان .. أستاذ مناعة يقدم نصائح للطلاب

وشدد الدكتور خالد خلال تصريحاته لصدي البلد علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لطلاب الجامعات والمدارس من حيث الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي .

١- التقليل من كمية الحلويات في فترة السحور





٢- الحرص على الجلوس في أماكن بعيدة عن الشمس مباشرة .





٣-. شرب عصير البطيخ في فترة الفطور أو السحور





٤-. الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي.





٥- تجنب الإكثار من تناول المخللات والبهارات الحارة والأطعمة المالحة.





٦- تناول الخيار والتفاح والشمام والفواكه الغنية بنسبة كبيرة من الماء.





٧-تناول ثمرة الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور يمنع الشعور بالعطش في أثناء الصيام.





٩- تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار والسحور يساعدك على الهضم ويمد الجسم بطاقة.