وزير الآثار: ألفنا أغاني فرعونية خاصة لحفل نقل المومياوات .. فيديو

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، إن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال المومياوات الملكية، رسالة للعالم.
وأضاف العناني خلال مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي احمد موسى، أن الأعداد للحفل بدأ منذ عام تقريبا، معقبا:" بقالنا كام يوم ماروحناش بيوتنا".
وأشار العناني إلى أن متحف الحضارة سيفتح أبوابه غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا، معقبا: "بسبب الحفل العالم كله بيتكلم عن مصر".
وأكد خالد العناني، أن تم تأليف أغاني فرعونية خاصة للحفل.
ووعد وزير السياحة والأثار، بحفل آخر عالمي أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير.