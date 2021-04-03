وزير الآثار: ألفنا أغاني فرعونية خاصة لحفل نقل المومياوات .. فيديو

وأضاف العناني خلال مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي احمد موسى، أن الأعداد للحفل بدأ منذ عام تقريبا، معقبا:" بقالنا كام يوم ماروحناش بيوتنا".





وأشار العناني إلى أن متحف الحضارة سيفتح أبوابه غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا، معقبا: "بسبب الحفل العالم كله بيتكلم عن مصر".



