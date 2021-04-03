السيطرة على حريق هائل في شقة مدرس بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل نشب في شقة ملك مُدرِّس في القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية.
وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا، يفيد بنشوب حريق في شقة بشارع التحرير خلف معرض الباشا بمدينة القنطرة شرق.
وكشفت التحريات، عن اندلاع الحريق في شقة بمدينة القنطرة شرق، و تمكنت إدارة الحماية المدنية من إتمام السيطرة والاخماد دون حدوث خسائر بشرية.
من جهتها كشفت المصادر، ان الحريق اسفر عن خسائر المادية عبارة عن احتراق غرفة نوم و2 غسالة عادية و واحدة اتوماتيك.
وتجري الجهات المختصة تحقيق حول الواقعة وتستمع لاقوال مالك الشقة وهو محمد احمد محمد - مدرس رياضيات بالقنطرة شرق، للوقوف علي اسباب وقوع الحادث.