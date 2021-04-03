لميس الحديدي عن نقل المومياوات: رسالة سياسية قوية للعالم

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن إحتفالية موكب المومياوات الملكية ليست مجرد إحتفالية تتجاوز فكرة " الاحتفال " فهي تعتبر أفضل ترويج سياحي وإستثماري لمصر.





وأوضحت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": "الرسالة كانت واضحة، وتعني أننا بلد أمن ، ونحن بلد الحضارة ، وهي تعني للجميع: تعالوا إلى مصر هي بلد الحضارة والسياحة والتاريخ ، هي بلد قوية تستطيع أن تحمي أبنائها والمستثمرين فيه والسياح".

وأضافت: " رسالة موكب المومياوات رسالة سياحية وحضارية وتاريخية وسياسية في ذات الوقت فهي رسالة " قوة " فالقوة هنا ليست فقط في التاريخ ولكن في كوننا قادرين على إعادة هذا المشهد مرة أخرى وإفتتاح متاحف أخرى عبر ثلاثة متاحف كبيرة هي المتحف الكبير ومتحف الحضارة بالاضافة إلى المتحف المصري بخلاف المتاحف الاخرى وهذا يعني اننا بلد تنفق على حضارتها وتاريخها وهي رسالة مهمة جدًا للعالم وهي في مجملها رسالة " قوة " للاصدقاء والاعداء ".



