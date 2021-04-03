مبهرة.. هكذا أشاد الجمهور بعازفة نقل المومياوات الملكية "رضوى البحيري"

أشاد عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالعازفة رضوى البحيري، بعد ظهورها مساء اليوم خلال احتفالية نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا على عزف «رضوى البحيري»، كالآتي:





‏عازفة التيمباني، رضوى البحيري.





‏العرض والموكب كانو أكثر من رائعين فى كل التفاصيل (الموسيقى وحركة المجاميع والتناسق بين الواقع والمشاهد المصورة والاوركسترا والإضاءة والإخراج والملابس والاستعراضات والأطفال فى ميدان التحرير واشاراتهم لإطلاق إضاءة المسلة)وتحية خاصة للمايسترو نادر عباس، والفنانة رضوى البحيري.





‏عايزة أكونت البنت المحجبة اللي بتلعب على ال drums عشان أعترفلها بحبي.





‏نور عايزة تتعلم درامز عشان تلتحق بالأوركسترا زي رضوى البحيري .. شكرًا يا مصر انا مش عايزة منك النهاردة اكتر من كده 💚 .









‏عازفة الدرامز الرائعة الجميلة اسمها رضوي البحيري.









‏رضوى البحيري❤مبسوط جدا ان الموسيقى الراقيه بالموسيقيين بياخدوا حقهم اخيرا في مصر.









‏القمر دي اسمها رضوى البحيري و حقيقي انا كنت بستنى الكاميرا تيجي عليها عشان هي مبهره بجد

🥺🥺♥️





‏كذا حد سألنى على اسماء الناس دى فلازم نعرف اسماءهم علشان نديهم ال credit اللى يستحقوه فهذكر اسماء نجوم العازفين اللى لفتوا النظر لانى ماشوفتش العرض كله للأسف ..

المؤلف هشام نزيه

المايسترو نادر عباسى

صولو كمان سلمى سرور

درامر رضوى البحيرى

ربابة احمد منيب

ناي هانى البدري.



