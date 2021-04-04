جبال الكريستال.. ثروات مدفونة وسط صحراء الوادي الجديد.. صور

يقع جبل الكريستال في واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد ، على بعد 120 كيلومتر من واحة الفرافرة، و160 كيلومتر من الواحات البحرية، يُعتبر من أندر الجبال في العالم، فهو عبارة عن جبل مكون من خامات الكريستال المختلفة، حيث يوجد به أكثر من 12 نوع من أنواع الكريستال النفيس، تتجمع مع بعضها البعض في كتلة جبلية ضخمة فضلا عن كونه مزارًا سياحيًا في أول طريق الدخول لمحمية الصحراء البيضاء. توجد فيه عدة أنواع من الصخور، ومع انعكاس أشعة الشمس عليها، تلمع هذه الصخور وتبرق كالماس”.





قال الجيولوجيي ايمن ابو علم ان جبل الكريستال يعد من أغنى الجبال في مصر بقطع الكريستال الملونة والنادرة جدًا والتي رسمتها الطبيعة، والجبل به أكثر من 125 نوعًا من الكريستال، متجمعة فى كتله جبلية ضخمة، وغنى بالمناظر الساحرة، التي تحاكي طبيعة خلابة.

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وأكد ابو علم أن جبل الكريستال مليء بالصخور الكريستالية التي يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، ويمكن أن توفر مليارات الدولارات لمصر لو أُحسِن استغلالها، لافتا الي أن الجبل يوجد به عدة أنواع من الصخور وأن الجبل والصخور المتجمعة حوله كانت في الأصل منطقة كهوف وتعرضت للغرق وتحولت إلى صخور جيرية ولذلك يطلق عليها “الصخور الجيرية المتحولة”، وهي أول نقطة على الطريق لدخول المحمية وأمامها لافتة إرشادية كبيرة تتضمن كافة المعلومات المتاحة عنها.





واضاف ان جبل الكريستال كان عبارة عن كهف كامل من الصواعد والهوابط، ومع مرور الزمن ونتيجة لعوامل التعرية، فقد هذا الكهف سقفه، وتشير دلالات قديمة إلى أن تلك المنطقة أرتطم بها نيزكا ضخما منذ ملايين السنين، وان إصطدامه بالأرض ولد حرارة عالية أدت إلى إنصهار الصخور، حتى تحولت إلى قطع من الكريستال النفيسة.





واوضح أنه كان يعتقد ان منطقة الصحراء البيضاء التي يقع فيها جبل الكريستال كانت في الأساس بحرا أثناء عصور الأيوسين وامتدت حتى العصر الكريتاسي أو ما يعرف بالعصر الطباشيري. وجف البحر بعد ذلك وظهرت هذه المنطقة بديلا عنه.





واشار الي أن جبل الكريستال من أروع المناطق الطبيعية في محمية الصحراء البيضاء، حيث يعتبر من أهم المزارات السياحية في الوادي الجديد بصفة خاصة لاحتوائه على أجمل المناظر الساحرة، التي تحاكي طبيعة خلابة.





وطالب ابو علم المسئولين في المحافظه بضرورة الاهتمام بمنطقة جبل الكريستال ووضعها علي الخريطه السياحية كونها احد اهم المزارات بالمحافظة.