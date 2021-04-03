العناني: مدير اليونسكو عجزت عن الكلام من حجم الإبهار في موكب المومياوات الملكية

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تعرض إلى حملات هجوم بسبب اعمال التطوير في الكثير من المعالم الأثرية في مصر .
وأضاف خالد العناني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مدير عام اليونسكو صمتت من الإبهار والعظمة المصرية، وقالت:" معنديش كلمة أقولها من الإبهار اللي شفناه ".
وتابع :" كل العاملين على تنفيذ وإخراج وتصوير موكب المومياوات الملكية شركة مصرية ".
وأكمل وزير السياحة :" يتم التجهيز لـ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وسوف يتم دعوة شخصيات عالمية من أجل المشاركة في حفل الافتتاح ".