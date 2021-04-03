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العناني: مدير اليونسكو عجزت عن الكلام من حجم الإبهار في موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:43 م
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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هاني حسين
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تعرض إلى حملات هجوم بسبب اعمال التطوير  في الكثير من المعالم الأثرية في مصر .

وأضاف  خالد العناني في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مدير عام اليونسكو صمتت من الإبهار والعظمة المصرية، وقالت:" معنديش كلمة أقولها من الإبهار اللي شفناه ".

وتابع :"  كل  العاملين على تنفيذ وإخراج وتصوير موكب المومياوات الملكية شركة مصرية ".

وأكمل وزير السياحة :" يتم التجهيز لـ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وسوف يتم دعوة شخصيات عالمية من أجل المشاركة في حفل الافتتاح ".
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