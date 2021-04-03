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توك شو

أستاذ أشعة: مومياوات الملوك خضعت لعمليات تجميل وتوت عنخ أمون الأجمل

السبت 03/أبريل/2021 - 09:48 م
المومياوات
المومياوات
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داليا أحمد

أكدت الدكتورة سحر سليم، استاذ الأشعة التشخيصية بجامعة القاهرة، أنه تم إجراء بعض الأشعة والفحوصات على أجسام المومياوات الملكية خلال فترة ما قبل نقلهم إلى متحف الحضارة، مشيرة إلى أن الأشعة كشفت أن أجسامهم كما هي الأسنان والأجنة في بطون الملوك محفوظة وموجودة كما كانت عليها أثناء عملية التحنيط.


وأضافت "سليم"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وجود الأجزاء من الجسم كاملة بدون أي تأثير هي تكشف جودة عملية التحنيط، مؤكدة أنه كان هناك عمليات تجميل تجرى للمليكات أثناء التحنيط، وأن معظم الملوك خضعوا لعمليات التجميل من خلال مادة حشوها تحت الجلد.

 

وأوضحت الدكتورة سحر سليم أن توت عنخ أمون هو أفضل المومياوات التي تم تجميلها، ثم رمسيس الثالث والملك سيتي الأول.
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