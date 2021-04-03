تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفي بالموكب الملكي :مصر لا تنسي ملوكها العظماء

تحتفي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالموكب التاريخي لملوك مصر القدماء والذي يعد حدثًا تاريخيًا، يبرهن علي اهتمام الشعب المصري بتاريخه الحافل بالملوك العظماء الذين أحدثوا فارقًا في نقل العالم إلي عصور الحضارة.





وإذ تعرب التنسيقية عن فخرها بالاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية بتراث مصر وحضارتها العريقة، فإنها تثمن الجهود المبذولة لتجهيز موكب يليق بمكانة مصر بين دول العالم باعتبارها مهد الحضارة.





ويضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».