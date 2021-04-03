ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفي بالموكب الملكي :مصر لا تنسي ملوكها العظماء

السبت 03/أبريل/2021 - 09:41 م
الموكب الملكى
الموكب الملكى
Advertisements
أحمد أيمن
تحتفي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالموكب التاريخي لملوك مصر القدماء والذي يعد حدثًا تاريخيًا، يبرهن علي اهتمام الشعب المصري بتاريخه الحافل بالملوك العظماء الذين أحدثوا فارقًا في نقل العالم إلي عصور الحضارة.

وإذ تعرب التنسيقية عن فخرها بالاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية بتراث مصر وحضارتها العريقة، فإنها تثمن الجهود المبذولة لتجهيز موكب يليق بمكانة مصر بين دول العالم باعتبارها مهد الحضارة.

ويضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: مسار موكب المومياوات حدث عالمي ضخم وتأمين على أعلى مستوى

بعد دقائق.. انطلاق موكب المومياوات الملكية

تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير.. شاهد

بث مباشر.. لبدء تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة

استنفار أمني وتوقف حركة المرور استعدادًا لانطلاق موكب المومياوات الملكية.. فيديو

بث مباشر لـ موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. لبدء تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة

تفاصيل أنشودة حفل نقل المومياوات الملكية.. ترانيم المهابة لايزيس

سيدة تنتقم من حبيبها بشكل مرعب بعد خيانته لها

الكويت تعلن عن موقفها حيال الأحداث الأخيرة في الأردن

العجلات الحربية تحمل المومياوات الملكية في رحلتها الأخيرة

زاهي حواس يكشف سر بقاء شعر الملكة تي بهذا الجمال حتى الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع