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أخبار العالم

بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي بشأن الأردن

السبت 03/أبريل/2021 - 09:42 م
السعودية والأردن
السعودية والأردن
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محمود نوفل
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