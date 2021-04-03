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أخبار العالم

وكالة روسية: مصر نظمت موكبًا ملكيًا مذهلًا في شوارع القاهرة

السبت 03/أبريل/2021 - 09:53 م
الموكب الملكي في
الموكب الملكي في ميدان التحرير
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محمد عثمان
سلطت وكالة "إنترفاكس" الروسية، الضوء على موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر بميدان التحرير.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية نظمت موكبًا ذهبيًا لـ 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، في شوارع القاهرة، واصفًا الموكب الذي سار من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحق القومي للحضارة المصرية في الفسطاط بـ "المذهل".

وأشارت الوكالة إلى أن الموكب الذهبي جرى تنظيمه وسط احتفالات واسة وتنظيم واسع، بالإضافة إلى وضع أسماء الملوك والملكات على الصناديق التي تقل المومياوات باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية.

ولمسافة تصل إلى 5 كيلومترات، يمتد طريق الموكب بين المتحف المصري بالقرب من ميدان التحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بحي الفسطاط.

وحضرت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي مع وفد والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي هذا الحدث التاريخي.
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