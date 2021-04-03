بعد مشاركته فى حفل موكب المومياوات..أحمد حلمي: مش مصدق نفسى

قال الفنان ، أحمد حلمى ،أنه فخور بمشاركته ولو بجزء
بسيط من حدث ضخم مثل نقل المومياوات الملكية، وأنه فخور كونه مصرى وشهد هذا
الحدث .
تابع "أحمد حلمى "، خلال مداخلته الهاتفية مع
الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أن هذا
الحدث لن ينساه العالم أبدا ، وأنخ أصيب بالذهول بعد رؤية عظمة المبنى
والآثارالموجوده من آلاف السنين التى مازالت برونقها من الآف السنين .
أوضح "حلمى "، أن هذا دورهم كفنانين تمثيل مصر
فى مختلف المجالات والاحتفالات وإظهار مصر فى كل أحداثها بقيمها المشرفة .
كما أنه أثنى على مشاركة زوجته فى هذا الحدث قائلًا:
فخور جدا بيه وقد ايه قادرة على تمثيل بلدها بوجهة مشرفة.