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توك شو

بعد مشاركته فى حفل موكب المومياوات..أحمد حلمي: مش مصدق نفسى

السبت 03/أبريل/2021 - 09:44 م
أحمد حلمى
أحمد حلمى
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داليا أحمد

قال الفنان ، أحمد حلمى ،أنه فخور بمشاركته ولو بجزء بسيط من حدث ضخم مثل نقل المومياوات الملكية، وأنه فخور كونه مصرى وشهد هذا الحدث .

 

تابع "أحمد حلمى "، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"،  أن هذا الحدث لن ينساه العالم أبدا ، وأنخ أصيب بالذهول بعد رؤية عظمة المبنى والآثارالموجوده من آلاف السنين التى مازالت برونقها من الآف السنين .

 

أوضح "حلمى "، أن هذا دورهم كفنانين تمثيل مصر فى مختلف المجالات والاحتفالات وإظهار مصر فى كل أحداثها بقيمها المشرفة .

 

كما أنه أثنى على مشاركة زوجته فى هذا الحدث قائلًا: فخور جدا بيه وقد ايه قادرة على تمثيل بلدها بوجهة مشرفة.

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