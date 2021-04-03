35 ألف سنة.. تفاصيل عن متحف الحضارة بالفسطاط .. فيديو

قال محمود مبروك مسؤول العرض المتحفي بمتحف الحضارة، إن متحف الحضارة به القاعة الرئيسية والتي يوجد بها قطع أثرية تشكل الـ 7 حضارات التي كانت متواجدة على أرض مصر.





وأضاف مبروك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل حضارة مرتبطة ببعضها البعض وغيرت في تاريخ البشرية وساعدت على تطور الإنسان".





وتابع :"الإنسان المصري القديم شارك في أول صفحات العلم والمعرفة والطب والفن وخبرات المصري القديم لها البصمة الاولى ".





وأكمل محمود مبروك:" وزير الآثار شرح للرئيس السيسي تفاصيل أقدم أثر متواجد من 35 ألف سنة والأدوات الأثرية المحيطة به داخل متحف الحضارة، ومعلومات عن بدايات الزراعة في مصر والمرأة المصرية كان لها دور رئيسي واعتلت عرش مصر منذ القدم ".



