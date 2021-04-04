اليوم .. جامعة حلوان تقيم ورشة عمل لتعريف بالمنح المقدمة للدراسة في فرنسا

وتأتي الورشة لتوضيح مختلف أنواع المنح والفرص المُقدمة للدراسة فى فرنسا وذلك لطلاب الدراسات العليا (مرحلة الدكتوراه) وطلاب البحث.





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أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن تنظيم ورشة عمل إفتراضية وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمصر، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وستقوم الورشة بتوضيح كافة الشروط للمنح المتاحة مع تقديم الدعم الفنى لمن يرغب فى التقدم لتلك المنح.وحدد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم الأحد الموافق 4 ابريل 2021، فى تمام الساعة 05:00 مساءً .كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:Meeting Link: https://ifegypte.zoom.us/j/93045712800?pwd=NDVxZHRNUmNBb3lTLzRydUJpTHRndz09Meeting ID: 93045712800Passcode: 144907Join our Cloud HD Video Meetingifegypte.zoom.us