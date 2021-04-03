موكب_المومياوات_الملكية يتصدر تريند رقم ١ بالعالم .. ومغردون : العالم يعاني ومصر تنهض

التفتت اليوم انظار العالم الي الحدث التاريخ الذي شهدته مصر وخاصه عاصمتها القاهرة بعد نقل الموميات من المتحف المصري بميدان التحرير الي المتحف الحضاري بالفسطاط.





وتصدرت هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكية تريند رقم واحد بالعالم ، حيث غطي هذا الحدث الكبير اكثر من ٤٠٠ قناة مصريه وعالميه لتغطيه هذا الحدث العالمي .





كان موكب المومياوات الملكية وصل منذ قليل إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط في مصر القديمة وتم إطلاق 21 طلقة نارية عند استقبالهم.









وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فور وصوله.













وجاءت تعليقات المواطنيين علي هذا الحدث التاريخي : _





في وقت العالم كله بيعاني .. وقفت مصر بتنظيم وبعرض خيالي مبهر روج لمصر والسياحة كدولة تاريخية بيوم تاريخي ماكناش عايزينه يخلص ... شكرا لكل شخص كان ورا الحدث ده والاحساس بالفخر والوطنية اللي حسينا بيه .. شكرا

‏⁧‫#موكب_المومياوات_الملكيه‬⁩





مهما قرأنا عن عظمة المصريين القدماء وما صنعوه من معجزات يأتي موكب المومياوات ويمر أمام عيون العالم يحكي عن روح هذه البلد وأمجادها التي لا تنتهي من عصر إلى عصر.. محفوظة يا مصر في عين الله





عمل عظيم جدا يليق بعظمة مصر ❤🇪🇬

‏⁧‫#موكب_المومياوات_الملكية‬⁩









فخورة جدًا بالعرض الضخم و الحدث الرائع الخاص بنقل المومياوات الملكية. مصر تاريخ و حضارة و مرة جديدة بتأكد للكل إنها أم الدنيا. تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي و لكل القيّمين على هذا الاحتفال المشرّف.🇪🇬

‏⁧‫#موكب_المومياوات_الملكية‬⁩





شكرا لكل اللي شارك في نقل هذا الحدث العظيم بالشكل المبهر ده .. الاحفاد شرفوا الاجداد ⁧‫#موكب_المومياوات_الملكية‬⁩ ⁧‫#تحيا_مصر‬⁩ ♥️