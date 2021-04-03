عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

#موكب_المومياوات_الملكية يتصدر تريند رقم ١ بالعالم .. ومغردون : العالم يعاني ومصر تنهض

صدى البلد

التفتت اليوم انظار العالم الي الحدث التاريخ الذي شهدته مصر وخاصه عاصمتها القاهرة بعد نقل الموميات من المتحف المصري بميدان التحرير الي المتحف الحضاري بالفسطاط.

وتصدرت هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكية تريند رقم واحد بالعالم ، حيث غطي هذا الحدث الكبير اكثر من ٤٠٠ قناة مصريه وعالميه لتغطيه هذا الحدث العالمي .

 كان موكب المومياوات الملكية وصل منذ قليل إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط في مصر القديمة وتم إطلاق 21 طلقة نارية عند استقبالهم. 

 

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فور وصوله.



وجاءت تعليقات المواطنيين علي هذا الحدث التاريخي : _ 

في وقت العالم كله بيعاني  .. وقفت مصر بتنظيم وبعرض خيالي مبهر روج لمصر والسياحة كدولة تاريخية بيوم تاريخي ماكناش عايزينه يخلص ... شكرا لكل شخص كان ورا الحدث ده والاحساس بالفخر والوطنية اللي حسينا بيه .. شكرا 
‏⁧‫#موكب_المومياوات_الملكيه‬⁩

مهما قرأنا عن عظمة المصريين القدماء وما صنعوه من معجزات يأتي موكب المومياوات ويمر أمام عيون العالم يحكي عن روح هذه البلد وأمجادها التي لا تنتهي من عصر إلى عصر.. محفوظة يا مصر في عين الله

عمل عظيم جدا يليق بعظمة مصر ❤🇪🇬
‏⁧‫#موكب_المومياوات_الملكية‬⁩


فخورة جدًا بالعرض الضخم و الحدث الرائع الخاص بنقل المومياوات الملكية. مصر تاريخ و حضارة و مرة جديدة بتأكد للكل إنها أم الدنيا. تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي و لكل القيّمين على هذا الاحتفال المشرّف.🇪🇬
‏⁧‫#موكب_المومياوات_الملكية‬⁩

شكرا لكل اللي شارك في نقل هذا الحدث العظيم بالشكل المبهر ده .. الاحفاد شرفوا الاجداد ⁧‫#موكب_المومياوات_الملكية‬⁩ ⁧‫#تحيا_مصر‬⁩ ♥️

ترشيحاتنا

حجاج: مصر متمسكة بحقها في مياه النيل.. وإثيوبيا تحاول تشتيت القاهرة والخرطوم

بعد توقفه في عهد ترامب.. ماهر مقلد: اجتماع فيينا لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن

كهربا يثير أزمة جديدة في الأهلي.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف عن تعليمات مهمة للمدارس الخاصة..فيديو

زيادة جديدة فى اسعار شيري اريزو 5 بالسوق المصري

أخبار التوك شو: التموين تزف بشرى قبل رمضان.. إعلان موعد تطبيق مواعيد عمل المحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب عن الامتحانات في رمضان .. تفاصيل جديدة

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

كيف عبرت زوجة سعد الصغير عن غيرتها بعد زواجه بـ برلنتي

أول رد من وزير التعليم على المطالبين بإغلاق المدارس ووقف الدراسة في رمضان

السودان: إثيوبيا تواصل التعنت وترفض الوساطة الرباعية حول سد النهضة

كهربا يثير أزمة جديدة في الأهلي.. تفاصيل

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد