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حوادث

توقف طريق ترعة الإسماعيلية أبوزعبل - مسطرد لانقلاب سيارة نقل

السبت 03/أبريل/2021 - 10:22 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تعطلت الحركة المرورية بطريق ترعة الإسماعيلية ابوزعبل _ مسطرد بدائرة مركز الخانكة إثر انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بكميات كبيرة من بودرة الصودا بسبب أعمال إصلاح الطريق.

وتمكنت قوات الأمن من رفع آثار الحادث عودة الحركة المرورية لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز الخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة تابعة لشركة كوكا كولا محملة بكميات كبيرة من بودرة الصودا.

جرى إخطار الفور العميد امجد محفوظ مدير مرور القليوبية وبالانتقال والفحص تم الاستعاة بمعدات رفع لرفع آثار الحادث.

وتبين أنه بسبب أعمال التطوير واصلاحات الطريق اختلت عجلة القيادة لدى قائدها مما أدى إلى انقلاب السيارة وتوقف الحركة المرورية.

من ناحية اخري أمرت نيابة مركز بنها بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه باستدراج صديقه وقتله وسط الزراعات لخلافات بينهما مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية المحددة.

وامرت النيابة العامة بتحريات حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المجني عليه والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب وسط الزراعات بدائرة المركز جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث مديرية الأمن وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل صديق المجني عليه قام بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على الانتقام منه وتأديبه.
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