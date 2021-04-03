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هؤلاء يدخلون مجانا.. مدير متحف الحضارة يكشف موعد عرض المومياوات الملكية.. شاهد

السبت 03/أبريل/2021 - 09:57 م
متحف الحضارة
متحف الحضارة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد غنيم  مدير المتحف القومي للحضارة ، إن الملوك والملكات التي تم نقلهم إلي متحف الحضارة اصبحوا في الحفظ والصون لكل المصريين مؤكدا فخورون بهذا الحدث العظيم بسبب التنظيم الرائع .

واضاف احمد غنيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : أن المتحف المصري للحضارة المصرية سيتم افتتاحه للجمهور غدا وسيتم عرض الملوك والملكات في القاعة الخاصة بهم  منذ يوم 18 ابريل ويمكن للجميع زيارتهم .

وأوضح أحمد غنيم ، أن الأطفال الذى يكون سنهم اقل من 6 سنوات سيكون الدخول لهم مجانا مؤكدا أن هذا المتحف ليس متحفنا ولكنة متحف أهل مصر جميعا .
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