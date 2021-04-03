هؤلاء يدخلون مجانا.. مدير متحف الحضارة يكشف موعد عرض المومياوات الملكية.. شاهد

قال الدكتور أحمد غنيم مدير المتحف القومي للحضارة ، إن الملوك والملكات التي تم نقلهم إلي متحف الحضارة اصبحوا في الحفظ والصون لكل المصريين مؤكدا فخورون بهذا الحدث العظيم بسبب التنظيم الرائع .





واضاف احمد غنيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : أن المتحف المصري للحضارة المصرية سيتم افتتاحه للجمهور غدا وسيتم عرض الملوك والملكات في القاعة الخاصة بهم منذ يوم 18 ابريل ويمكن للجميع زيارتهم .



