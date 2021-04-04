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اقتصاد

اقتصاد السعودية| "التجارة": 100 ألف قراءة فورية ورصد لأسعار 219 سلعة خلال الربع الأول من 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:02 ص
اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية
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قسم الاقتصاد
واصلت وزارة التجارة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمتابعة السلع الأساسية؛ لضمان توفرها للمستهلك وعدم وجود ممارسات غير سليمة.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس"، أن الجولات أثمرت عن 103.9 ألف قراءة فورية عبر نظام الرصد الإلكتروني للسلع والذي تتم من خلاله عملية الرصد المباشر لأسعار 219 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعروضة في الأسواق المحلية.

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وتهدف الوزارة من وراء ذلك للرقابة على الأسعار ووفرتها والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمة تؤثر في الوفرة والأسعار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.

وأكدت "التجارة" متابعتها الدائمة لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب، والتأكد من تضمين الفواتير كافة البيانات الأساسية، وعدم وجود اختلاف في سعر الرف عن الكاشير.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط:https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
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