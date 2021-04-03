نائب بالشيوخ: حدث نقل «المومياوات الملكية» خرج بشكل يليق بتاريخ حضارتنا





أكد النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن حدث نقل «المومياوات الملكية» إلي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، يعكس عظمة وأصالة تاريخ الحضارة المصرية بين سائر الأمم، مشيرًا إلى أن الحدث خرج بشكل يليق بتاريخ الحضارة المصرية وسيظل عالقًا في أذهان العالم.





وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن مصر بحضارتها وتراثها و كنوزها حضرت اليوم على كافة وسائل الاعلام الاجنبية والعربية وهو ما يمثل ترويج سياحي كبير خاصة ما تحظى به الآثار المصرية القديمة من اهتمام شعوب العالم بها لما تحتويه دائمًا من أسرار عجزت التكنولوجيا الحديثة عن معرفتها.





وأشار «كمال»، إلى أن الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية تخطو بثبات لتكون فى مصاف الدول العظمى وهذا ما يتم العمل له على أرض الواقع، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي أهتمامًا كبير خلال السنوات الماضية بقطاع السياحة والآثار وهو ما ينعكس الآن في إخراج صورة رائعة أمام العالم تليق بتاريخ الحضارة المصرية.