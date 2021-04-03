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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موكب المومياوات.. برلمانية: فخورون بكوننا مصريين.. وقادرون على مواصلة الإنجازات

صورة أرشفية
صورة أرشفية

ثمنت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية في خروج الحدث العالمي لنقل المومياوات بهذا الشكل العظيم الذي أوضح للعالم أجمع حضارة مصر العريقة، معقبة " فخورون بكوننا مصريين" فهذا الحدث وجه أنظار الجميع ليروا كمَّ العظمة والحضارة والقوة التي تملكها مصر.

وأكدت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن زيادة الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين يمثل أهم فوائد هذا الحدث، معقبة " احنا ملوك أعظم حضارات العالم ولازم نعرف تاريخ بلدنا كويس".

وأشارت إلي أن موكب المومياوات أفرز شعور الفخر والوطنية لدي المصريين وجعلهم أكثر اعتزازا بكونهم مصريين.

وناشدت عضو مجلس النواب، بضرورة تدريس اللغة الهيروغليفية بمختلف أنواع المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة وذلك بإعتبارها لغة الحضارة والتاريخ الأولي، فضلا عن الأهتمام بعمل رحلات مدرسية للطلاب لزيارة المعالم الأثرية وذلك منذ مرحلة الصغر للتأكيد علي هويتنا وشخصيتنا التاريخية.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة " مصر قادرة علي مواصلة الانجازات فإنها منجزة الصعاب ونأمل بتحقيق التنمية الشاملة بكافة المجالات وليس السياحة والأثار فحسب".

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